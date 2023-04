Colli al Metauro, addio cassonetti Scatta il ’porta a porta’ spinto Kit di raccolta per i cittadini

Addio ai cassonetti stradali a favore del porta a porta spinto su tutto il territorio comunale di Colli al Metauro. La conferma ufficiale, dopo l’anticipazione delle settimane scorse da parte della giunta, arriva da Aset. "A partire dal 3 luglio – evidenzia un comunicato della società di servizi - verrà avviato il ritiro porta a porta di pressoché tutti i tipi di rifiuto nell’intero territorio comunale. Da quella data, infatti, il conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali verrà sostituito dal servizio di ritiro domiciliare. Un cambio di passo significativo, una novità sostanziale per gli stessi utenti. Per questo è già stata inviata una specifica informativa sia alle famiglie, sia alle attività produttive e commerciali di Colli al Metauro, così da comunicare l’imminente cambiamento".

La nota puntualizza: "Le utenze non domestiche, produttive e commerciali, riceveranno le attrezzature a domicilio. Aset Spa invita invece quelle domestiche, vale a dire i privati cittadini, a ritirare l’apposito kit nel centro di raccolta differenziata di Colli al Metauro, in via dei Laghi 18H, aperto il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 13,45 alle 19 e il martedì, il venerdì e il sabato dalle 7,30 alle 13, esclusi eventuali festivi. Per una migliore organizzazione si è deciso di stabilire dei periodi precisi per il ritiro del kit: dal 2 al 20 maggio per i residenti del municipio di Saltara, dal 22 maggio al 3 giugno per quelli di Serrungarina e dal 5 al 17 giugno per Montemaggiore. A occuparsi del ritiro dovrà essere l’intestatario dell’utenza Tari, munito di documento d’identità. Sarà possibile delegare il ritiro a una terza persona, che dovrà comunque presentarsi con una fotocopia del documento del delegante".

Dal punto di vista ‘tecnico’ la nota puntualizza che "il kit comprende un contenitore per il secco non riciclabile (con transponder associato in modo univoco all’utenza), uno per carta e cartone, uno per gli imballaggi in vetro e un altro per quelli metallici, oltre ad appositi sacchi per la raccolta della plastica. L’organico continuerà ad essere raccolto utilizzando il contenitore di cui si è già in possesso". Un ulteriore precisazione riguarda gli "sfalci, le potature e gli indumenti, che verranno conferiti negli appositi cassonetti stradali, i quali resteranno a disposizione dei cittadini. Si informa, inoltre – conclude la note di Aset -, che i bidoni per la raccolta dei pannolini verranno rimossi: verrà infatti attivato un servizio domiciliare dedicato su richiesta". Sandro Franceschetti