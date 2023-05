Colli al Metauro, aperti i termini per le borse di studio

Sono aperti, a Colli al Metauro, i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio a favore degli alunni della secondaria di secondo grado (le ‘scuole superiori’) e per presentare l’istanza ci sarà tempo fino al 7 giugno. Lo rende noto un avviso pubblicato dal responsabile del settore servizi educativi del Comune, in cui si precisa che la borsa di studio potrà essere utilizzata per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Sono ammessi al beneficio i genitori del minore, oppure lo stesso studente se maggiorenne, che appartengono a famiglie la cui situazione economica annua (Isee) non sia superiore a 10.632,94 euro.

La richiesta deve essere compilata su un apposito modello scaricabile dal sito web del Comune ed essere corredata dall’attestazione Isee e da un documento di identità del richiedente; e spedita in formato pdf tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] entro le ore 12 del 7 giugno. Per ogni eventuale chiarimento in merito ci si può rivolgere al settore servizi educativi chiamando il numero 0721.892931 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Chi si volesse recare fisicamente all’ufficio è invitato a prendere l’appuntamento utilizzando lo stesso numero telefonico valido per le informazioni.

s.fr.