Colli al Metauro, baby programmatori crescono

All’istituto comprensivo di Colli al Metauro piccoli programmatori informatici crescono, grazie al progetto ‘Rivivo con Scratch’, destinato agli alunni. Un progetto che si colloca nell’ottica del rispetto dell’ambiente e dell’alfabetizzazione digitale e si avvale della sinergia tra scuola, Comune, sistema bibliotecario, associazioni ambientaliste, Aset e associazioni impegnate nella diffusione del software freeware. "Un notebook con qualche anno – spiegano le insegnanti -, non adatto a supportare la nuova versione del sistema operativo più diffuso e i programmi commerciali, può ancora essere utilizzato grazie all’installazione di software libero. E consapevoli di ciò, diverse persone hanno donato i propri dispositivi ormai inutilizzati o non funzionanti all’associazione PPC i cui volontari hanno ‘ricondizionato’ i notebook ricevuti, consentendo così l’avvio dell’iniziativa didattica, che sta coinvolgendo sempre più classi". "Grazie anche al patrocinio del Comune – proseguono le docenti - quest’anno è stato possibile allestire un’aula informatica nella scuola primaria ‘Ciavarini’ di Montemaggiore e un’altra è in via di allestimento nel plesso ‘Lugli’ di Calcinelli, consentendo di avviare gli alunni ad una prima alfabetizzazione digitale, utilizzando l’ambiente di programmazione Scratch in maniera semplice e divertente. "I ragazzi – sottolinea l’assessore ai servizi scolastici, Annachiara Mascaurcci, sempre attenta al mondo della formazione -, interagiscono con gli strumenti informatici in maniera attiva, e ciò favorisce lo sviluppo di logica e creatività in uno spirito di condivisione e collaborazione. Il progetto si avvale anche della collaborazione dell’Università di Urbino, che si è resa disponibile a donare notebook dismessi per l’iniziativa".

s.fr.