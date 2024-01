Colli al Metauro, ‘Etica e diritti’ al centro di ’Macchie e inchiostri’

Domani pomeriggio, a Tevernelle, si terrà la prima tappa 2024 di ‘Macchie e Inchiostri’, il festival dedicato al giornalismo d’inchiesta. ‘Etica e diritti’ è il tema di questa sesta edizione della rassegna, presentata a fine 2023 nella sala Pierangeli della Provincia dall’assessore alle politiche culturali di Colli al Metauro Francesco Tadei e dal presidente dell’associazione culturale ‘Macchie e inchiostri’, nonché direttore artistico della manifestazione, Paolo Frigerio. A partire dalle 17, domani, nel salone ‘Mamma Linda’ di Tavernelle, si terrà l’incontro ‘Derive e Approdi: viaggio nella fragilità del sempre e del presente’, con il poeta e scrittore Daniele Mencarelli, lo psicologo e psicoterapeuta Raul Bartozzi e il direttore clinico e coordinatore dell’equipe inglese del Centro Recupero Dipendenze San Nicola, Claudio Pederzani. Modererà Asmae Dachan. "Tutto chiede salvezza, perché tutto ha bisogno di essere salvato: recuperare la bellezza nell’oscurità, impadronirsi della propria mente nell’estraneità e riconoscere gli altri come se stessi in un gioco di rispecchiamento reciproco – si legge nella presentazione -. La salvezza è dunque la capacità di restituire umanità in un mondo disumanizzato, ritrovare l’autentica socialità in una realtà sempre più atomizzata. L’individuo si salva quando si riconosce nelle proprie fragilità, le accetta e fa di queste il suo punto di forza".

s.fr.