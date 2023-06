Colli al Metauro, incontri per lo sviluppo del territorio

Inizia oggi alle 17, al centro civico di Villanova, un ciclo d’incontri organizzati dal Gal (Gruppo di Azione Locale) ‘Flaminia Cesano’, propedeutici alla pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale 20232027. Gli altri appuntamenti si terranno, sempre alle 17, lunedì prossimo alla sala consiliare di Mondavio; il 14 giugno alla sede del Gal a Pergola; e il 20 giugno in aula del consiglio a Fossombrone.

"L’obiettivo - evidenzia il presidente Rodolfo Romagnoli (foto) - è incoraggiare la partecipazione al processo di sviluppo locale attraverso l’elaborazione di proposte e progetti d’investimento. Partendo dai risultati raggiunti nella precedente programmazione, la nuova sfida del Gal è costruire una strategia che stimoli in modo coerente e innovativo lo sviluppo locale del proprio territorio rurale e il coinvolgimento della comunità costituisce un elemento fondamentale per la predisposizione della proposta di strategia di sviluppo di tipo partecipativo". Romagnoli aggiunge: "Le tipologie principali di interventi attivabili sono due. Gli investimenti non produttivi nelle aree rurali, con l’intervento che mira a valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività. E gli investimenti produttivi non agricoli in aree rurali, con l’intervento finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole, sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive". s.fr.