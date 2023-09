Colli al Metauro, partono i solleciti per la Tari non pagata

Chi, a Colli al Metauro, non ha pagato la tassa sui rifiuti per l’anno 2021 è bene che faccia attenzione alla buca delle lettere. Una nota sul sito web del Comune informa i cittadini "che è in corso la spedizione degli avvisi di sollecitoaccertamento per omesso o parziale versamento della Tari per il 2021". La notizia buona è che "il versamento richiesto non contiene alcuna maggiorazione d’importo rispetto a quanto contenuto nell’avviso di pagamento inviato due anni or sono, ad eccezione delle spese di notifica". L’avviso precisa che "l’utente può eccepire l’eventuale pagamento trasmettendo anche via mail copia della ricevuta telematica del versamento bancario o quietanza postale, in modo da verificare anomalie o errori sulla destinazione del pagamento attraverso il modulo ‘Istanza di Autotutela’ pubblicato al link link https:www.comune.collialmetauro.pu.itc041069zfindex.phpservizi-aggiuntiviindexindexidtesto189. La stessa comunicazione sul sito internet istituzionale precisa "che in caso di mancato pagamento (o dimostrazione del pagamento) della tassa contestata, decorsi 30 giorni dalla ricezione, il sollecito verrà automaticamente sostituito dall’avviso di accertamento esecutivo". Per tutti i chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Associato Gestione Entrate ai numeri 0721892956-892957 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17.

s.fr.