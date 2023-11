Colli al Metauro s’inchina alle regine delle bocce

Stasera la bocciofila ‘Metaurense’ di Colli al Metauro festeggerà le sue campionesse, vale a dire le tre super sedicenni e le quattro giocatrici senior che hanno conquistato, insieme, il titolo nazionale femminile a squadre nella final four disputatasi sabato scorso a Campobasso. L’appuntamento è al bocciodromo di Calcinelli alle 21, con il presidente Tonino Tonelli, che per l’occasione, alla quale sono invitati tutti i 132 soci del sodalizio più i simpatizzanti, ha fatto preparare una maxi torta, squisitezze salate e del buon spumante per il brindisi in onore delle neo detentrici del titolo italiano, letteralmente trascinate da tre straordinarie sedicenni: Ginevra Cannuli, che commenta: "E’ stata dura, ma ce l’abbiamo fatta e siamo contente di aver portato Calcinelli sul tetto d’Italia"; Amelia Piastra, che racconta: "Quando abbiamo realizzato quello che siamo state in grado di fare ci siamo abbracciate e abbiamo pianto, dedico questa vittoria a mio babbo Luca e al nostro mister Giorgio Alegi"; e Sofia Minardi, che non riesce a trattenere la gioia neppure a 6 giorni di distanza: "Questa vittoria mi ha regalato delle emozioni uniche. E’ stato meraviglioso, soprattutto il successo in semifinale, perché è stata una sfida combattutissima, in cui è emerso tutto il valore del nostro gruppo". Accanto a queste autentiche ragazzine prodigio hanno fatto parte della squadra le ‘adulte’ Fedora Simoncelli, Denise Vannini, Barbara Mattioni e Cinzia Oliva. Tutte guidate dall’allenatore Alegi. Per conquistare il gradino più alto del podio la formazione ‘Metaurense’ ha dovuto superare in semifinale la fortissima squadra ‘Villa Arangea’ di Reggio Calabria, sconfitta per 5-3, dopo un 2-2 iniziale che aveva lasciato i giochi in bilico. Dopodiché, le giocatrici di Colli al Metauro hanno affrontato di slancio la finalissima contro la bocciofila ‘Enrico Millo’ di Baronissi (in provincia di Salerno, che aveva battuto nell’altra semifinale la formazione sarda di Serramanna) chiudendola con due partite di anticipo, sul 5 a 1. La formula della finale a quattro prevedeva, infatti, fino a un massimo di 8 sfide totali per incontro, col successo attribuito al team che raggiungeva per primo le 5 vittorie.

Sandro Franceschetti