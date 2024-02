Colli al Metauro, sostegno ai genitori degli alunni del nido

Il Comune di Colli al Metauro, in collaborazione con la cooperativa sociale ‘Nuovi Orizzonti’ ha organizzato un progetto di sostegno alla genitorialità rivolto alle famiglie dei bambini che frequentano l’asilo nido comunale di Tavernelle. "Si tratta di otto incontri gratuiti, che si svolgeranno a partire dal 26 febbraio al 23 maggio, dalle 17,30 alle 19,30, nei locali del nido, in via Delle scuole n. 33 – evidenzia il vicesindaco e assessore alle politiche dell’infanzia, Annachiara Mascarucci (foto) -. L’asilo nido, in quanto servizio educativo, ha come obiettivo generale quello di favorire uno sviluppo globale e armonico del bambino, il suo benessere, il rispetto delle potenzialità dei singoli e al tempo stesso di valorizzare le diversità individuali, nell’ambito delle azioni di cura quotidiane e della predisposizione di percorsi educativi adeguati". "Consapevoli – aggiunge Mascarucci -, che all’interno di un servizio educativo si può partire solo dalla costruzione di un rapporto di ascolto, dialogo e alleanza con la famiglia, abbiamo ideato questo progetto ‘Noi Genitori’ che prevede la presenza di figure professionali nel campo del sostegno alla genitorialità. L’asilo sarà aperto e a disposizione gratuitamente dei genitori per 8 giornate, da febbraio a maggio 2024 , dalle 17.30 alle 19.30. Ogni famiglia potrà accedervi liberamente in base alle proprie esigenze organizzative e di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e famigliare. In asilo sarà sempre presente un’assistente all’infanzia qualora i partecipanti necessitino di un servizio baby-sitting". Le date degli incontri sono 26/2, 6/3, 19/3, 26/3, 10/4, 23/4, 6/5 e 23/5.

s.fr.