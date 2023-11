Colli al Metauro, tre pomeriggi di ’Gialli nel Borgo’

Domani e nelle successive due domeniche, a partire dalle 17, al Centro Civico di Villanova, nel Comune di Colli al Metauro, si terranno tre pomeriggi dal titolo ‘Gialli nel Borgo’. "Tre incontri sui cold case più affascinanti degli ultimi anni raccontati da esperti del settore", evidenziano gli organizzatori dell’associazione culturale ‘Scarpe sciolte’ guidata dal presidente Davide Boiani. "Si tratta di tre appuntamenti dedicati ad altrettanti famosi ‘cold case’, cioè delitti irrisolti, raccontati da due esperti in materia – riprendono i promotori -. Il primo è Francesco Belfiori, scrittore con all’attivo tre libri gialli e forte di una pluriennale esperienza nel public speaking, che si occuperà di far entrare il pubblico nella giusta atmosfera e che con la sua capacità narrativa e le sue arti oratorie farà la cosiddetta parte giornalistico-narrativa. La parte scientifica sarà, invece, del dottor Marco Lanzi, capo della Polizia scientifica di Pesaro per ben 28 anni, che ha seguito indagini importanti come il delitto Malipiero e il delitto Alessandrini. Lanzi si occuperà di tutta la parte scientifica di una indagine: scena del crimine, reperti, indizi ecc. L’evento, che come detto si svilupperà su tre pomeriggi domenicali, è a ingresso gratuito e vanta il patrocinio del Comune di Colli al Metauro e la sponsorizzazione della Nuova Plastica Metal di Colli al Metauro. Info al 392.2719957.

s.fr.