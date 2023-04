Colline e vento tra aquiloni e cicloturismo

Sport, cultura e intrattenimento per il cartellone primaverile di Gabicce. E’ in corso il Torneo Regins Pasqua Football Cup, fino a domani, al quale partecipano 171 squadre provenienti da tutta Italia e da alcune nazioni straniere che utilizzano le strutture sportive messe a disposizione dai Comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Riccione e Misano Adriatico. Da ieri è partita la Settimana Cicloturistica Internazionale organizzata dal Gruppo Albergatori Multiservizi, che si svolgerà fino al 14 aprile. Sette giorni, tutte le mattine, alla scoperta dell’entroterra: si percorreranno dai 46 ai 90 km, con golose soste. Martedì, alle 21, al Teatro Astra, dibattito su "Il Cicloturista, l’automobilista e la sicurezza stradale". Il 14 aprile, alle 21, sempre al Teatro Astra, consegna dei premi ai cicloturisti con la musica della Banda di Montefelcino. A Pasquetta tutti in spiaggia libera Sottomonte per il "Tuffo di primavera", ovvero: Camminata Trekking nel Parco San Bartolo a cura della Banda del San Bartolo (partenza ore 8.45 da piazza Municipio), la pulizia della spiaggia Sottomonte "Beach clean-up" a cura di "Be Kind to Nature" (9.30 -11.30), un "Laboratorio di aquiloni" per bambini e adulti a cura di "Le contrade di Urbino" (11.30 – 12.30), il Tuffo di Primavera (11.30) e il picnic. Il tutto, accompagnato da Dj Cobra e Dj Gale. Alle 14.30 il volo degli aquiloni delle "Contrade di Urbino" e a seguire gara di aquiloni. Mercoledì 12, al Teatro Astra, alle 21, è in scena la commedia comico-musicale "Chi più chi meno" a cura del "Palco degli Sgranati".