"Colline inadatte al nuovo monastero"

"Le colline di Monte Giove-Prelato non sono adatte all’insediamento di un monastero trappista". Torna a dirlo l’associazione ambientalista Lupus in Fabula, forte della raccolta firme di alcuni residenti, che hanno chiesto al sindaco di ridurre il chiasso proveniente da alcune ville della zona utilizzate per le feste (ma anche forte della replica dell’assessore all’ambiente Fattori secondo cui "bisogna mediare fra le due diverse esigenze" piuttosto che chiedere all’Arpam di verificare con le misurazioni se viene rispettata o meno la legge). Si legge infatti negli atti che l’area collinare "ha una evidente vocazione storica per gli insediamenti religiosi", dato "il silenzio che vi si può riscontrare, così importante per una vita contemplativa". "Ma la realtà – chiosa la Lupus, contraria al progetto – è evidentemente ben diversa da come viene raccontata".