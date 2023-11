Colmbarone sotto assedio dei ladri. Bandito inseguito a piedi e preso

Da settimane stanno accerchiando i residenti di Colombarone, Gabicce e Gradara. Ma ora a essere accerchiati sono loro, i ladri. E i primi effetti si vedono. L’altro ieri è scattato l’arresto di un 24enne albanese incensurato dopo un inseguimento a piedi effettuato dai carabinieri, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Tutto è successo tra Colombarone e Case Badioli. I due, martedì sera, hanno provato a penetrare in un appartamento di Colombarone, la cui proprietaria ha dato l’allarme: pattuglie di Gabicce e di Pesaro, già in zona per controlli straordinari vista l’ondata di furti, sono arrivate sul posto in tempi rapidi e hanno individuato i due banditi. Ne è scaturito un lungo inseguimento a piedi che da Colombarone si è spostato a Case Badioli, dove i due banditi hanno scavalcato cancelli e recinzioni di altre abitazioni per cercare di sfuggire ai militari. I quali, invece, sono riusciti a raggiungere i due fuggitivi bloccandone però soltanto uno. Dalla perquisizione è emerso che il giovane aveva gli strumenti del mestiere, cioè utili allo scasso. C’è di più, perché dalla perquisizione domiciliare sono spuntati circa 2.000 euro in contanti, banconote di vario conio estere, numerose paia di occhiali di marca, penne, orologi, numerosi monili in oro (catenine, bracciali, anelli e orecchini) e un televisore di grosse dimensioni (di marca Samsung), tutto materiale che i carabinieri ritengono provento di furti. L’uomo si trova ora nel carcere di Villa Fastiggi in attesa dell’udienza di convalida. I carabinieri fanno inoltre sapere che sono tuttora in corso "le operazioni di identificazione dei proprietari di tutto

il materiale rinvenuto e posto sotto sequestro. Per tale motivo i cittadini che avessero subito un furto di oggetti sono invitati a raggiungere la stazione Carabinieri di Gabicce Mare, per verificare se si tratti di oggetti a loro sottratti". Nel frattempo proseguono le ricerche del complice che è riuscito a scappare.

Prima di martedì, i militari erano riusciti a sventare un ulteriore furto in una villa di Case Badioli, quando una pattuglia, perlustrando le vie della frazione di Gabicce, si era accorta del tentativo, da parte di due malviventi, di scassinare una porta-finestra. I due ladri sono riusciti ad evitare la cattura, soltanto scappando a piedi in aperta campagna e approfittando del buio.

Insomma, i controlli somo sempre più serrati in questi giorni visto il notevole numero di colpi messi a segno in ville e appartamenti del trangolo Colombarone-Gabicce-Gradara nelle ultime settimane.