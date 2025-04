Colombarone: 50 metri quadri a 900 euro

A Pesaro non si trovano case da affittare: o costano troppo o sono sproporzionate le garanzie richieste. Al Carlino si è rivolta una signora di 61 anni che, a seguito di un raggiro, non è potuta entrare nella nuova abitazione in affitto. Fatta la denuncia a finanza e all’arma dei carabinieri per quanto subito, la signora ha trascorso gli ultimi tre mesi affittando camere con servizi nei vari b&b della zona mare. Il dramma è che in giro ha trovato solo proposte oscene, tipo i "900 euro mensili per 50 metri quadrati a Colombarone". Di incappare in prezzi alle stelle è l’espereinza raccontata al Carlino da una maestra di ruolo (contratto a tempo indeterminato, ndr) a cui per un monolocale a Villa San Martino è stato chiesto un affitto di 750 euro; più 120 euro di condominio e una fidejussione bancaria di 7.200 euro. La maestra ha chiesto e ottenuto il trasferimento.

Davanti all’“emergenza casa“ il Comune adotta correttivi. "Aumentare la Tari dei proprietari di seconde case senza inquilino può essere una leva – osserva il sindaco Andrea Biancani – che vuole spingere i proprietari ad affittare e non lasciare vuote le abitazioni. Per questo modificheremo il Regolamento comunale della Tari, aumentando la tariffazione di chi ha una seconda casa sfitta o locata con affitti brevi, per un tempo inferiore ai sei mesi". E non solo. "Per promuovere gli affitti a canone concordato il Comune rinuncia ad un milione di euro di contributi complessivi – conclude – agevolando i proprietari che lo adottano".

Solidea Vitali Rosati