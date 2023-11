Colombarone Torna a casa il ladro arrestato

Arresto convalidato ieri per il malvivente di 24 anni finito in manette martedì scorso per tentato furto a Colombarone. L’uomo, di nazionalità albanese, è tornato a casa ma agli arresti domiciliari. Proprio a casa sua, i carabinieri avevano trovato molta refurtiva frutto di precedenti furti. L’uomo venne arrestato dopo un inseguimento da parte dei carabinieri che avevano notato due giovani che provavano ad introdursi in un appartamento di Colombarone. Solo che la proprietaria, accortasi del tentativo di furto, ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei carabinieri. In poco tempo sono arrivate sul posto le pattuglie di Gabicce Mare e Pesaro, già presenti in zona. In pochi attimi, i militari hanno visto allontanarsi i due malviventi ed è iniziato l’inseguimento a piedi, nell’abitato della frazione di Case Badioli di Gabicce Mare (limitrofo a quello di Colombarone). Una corsa che ha spinto i due fuggiaschi ad entrare in altre proprietà private, scavalcando cancelli di recinzione, per sfuggire ai militari. Una fuga che è terminata di lì a poco, con l’arresto di uno solo dei fuggitivi. L’uomo aveva addosso una serie di arnesi adatti allo scasso. Una volta identificato, i militari sono andati a casa del 24enne, a Gabicce mare, e qui hanno trovato 2.000 euro in contanti, banconote di vario conio estere, numerose paia di occhiali di marca, penne, orologi, numerosi monili in oro (catenine, bracciali, anelli e orecchini) e un televisore di grosse dimensioni (SAMSUNG), tutto provento di attività illecite. Sono tuttora in corso, da parte dei carabinieri, le operazioni di identificazione dei proprietari di tutto il materiale rinvenuto e posto sotto sequestro. Al momento dell’arresto, i carabinieri invitarono i cittadini ad andare in caserma a Gabicce mare per verificare se tra gli oggetti rinvenuti vi fosse qualche gioiello di loro proprietà. E questo appello è stato raccolto da tante persone, ovviamente derubate nei giorni scorsi, e alcune di loro hanno già trovato i loro oggetti. Come una signora che si è presentata in caserma con lo scatolone (vuoto) di un televisore. Alla prova dei fatti, è risultata essere la vera proprietaria della tv rubata trovata in casa del malvivente. Coincidevano dimensioni e numero del codice. Così la signora è ripartita col suo televisore ritrovato di cui aveva conservato la confezione.