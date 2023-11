Colonie al mare, un mito italiano da riscoprire

Passeggiando sul lungo mare quante colonie abbandonate si incrociano. Alcune sono risorte; tutte hanno una storia ancora viva. Una tradizione italiana tantoché molti di voi che leggete, vi avrete soggiornato. Stefano Pivato, già rettore dell’Università di Urbino e professore di storia, le ha catalogate, appuntando i racconti di tanti piccoli viaggiatori con la valigia di cartone. Pivato ha cercato foto e aneddoti e ci ha scritto un libro: “Andare per colonie estive“ edito da il Mulino, libro presentato nella città ducale nella sede di “Urbino Capoluogo“, su invito del fondatore Giorgio Londei.

"La colonia più imoprtante di Riccione venne progettata da Giancarlo De Carlo che costruì molto a Urbino nel dopoguerra", ha detto Londei.

Pivato ha presentato il suo libro con il giornalista e scrittore Tiziano Mancini: "Ci sono tre antefatti su questi edifici – dice Pivato – e il primo riguarda la scoperta del mare nell’800, per le classi più abbienti. Era utilizzato come terapia per donne contro la sterilità. Si immergevano in acqua, vestite, dentro delle cabine. A fine secolo era consigliato per la salute dei bambini, sono gli anni dove i fanciulli hanno un ruolo centrale nella considerazione. Pensiamo alle prime leggi contro il lavoro minorile. Ci sono malattie come la tisi o la scrofola che fanno tanti morti. Nella seconda metà dell’Ottocento quindi nascono grandi edifici, i primi sanatori per curare anche il cretinismo, il gozzo e il rachitismo grazie all’aria del mare, all’acqua marina e il sole. C’era anche una questione pratica, se non si fosse trovata una cura in quegli anni, con queste patologie, sarebbe stato difficile creare un esercito".

Le colonie nella nostra cultura. "La maggior parte delle colonie, l’85% delle circa 4mila esistenti, viene creata nel dopo guerra. Anche se si crede che molte siano state costruite durante il Fascismo, si ha questa idea per via dell’architettura. Vennero usate come strumenti di propaganda – prosegue – per dare l’idea che i figli dei poveri erano come quelli delle classi abbienti. In quegli anni non tutti potevano garantire tre pasti al giorno ai bambini. Ma anche per educare, “provvedere paternamente“ come si diceva".

Alcune colonie oggi sono state riconvertite, specie in Versilia e Liguria, in hotel e residence estivi di pregio. "Sono monumenti architettonici ma anche parlanti, con memorie di esperienze belle e brutte. Anche Enzo Biagi andò alla Bolognese di Rimini e ha lasciato una testimonianza. Quando trovi le memorie la cosa che colpisce di più è il viaggio, i bambini sui treni, spesso notturni, perché i tragitti erano lunghi. La sorpresa più bella è il mare, per molti è il primo viaggio e non l’avevano mai visto. Le colonie costruite sul mare nel secondo dopoguerra vengono fatte con la sabbia del mare, l’architettura del boom economico. Spesso vuote esteticamente tranne in alcuni casi, pensiamo a quelle realizzate con progetti importanti di De Carlo o Portoghesi. Alcune oggi stanno cadendo. Con il boom economico sono sfiorite, ma nascono le pensioni dove andavano i familiari che accompagnavano i bambini".

Francesco Pierucci