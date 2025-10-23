Colonie di Villa Marina. Roma chiama Pesaro : "Abbiamo bisogno di una buona parola"

"Domani mattina chiamo la Soprintendenza e chiederò anche dello stato dell’arte per le colonie di Villa Marina", dice il sindaco Andrea Biancani.

E perché lei e non direttamente l’Inps da Roma visto che la proprietà è del fondo patrimoniale dell’ente della previdenza?

"Perché mi hanno fatto sapere da Roma ieri che non possono andare al bando per mettere le colonie all’asta in quanto manca un documento proprio della Soprintendenza e cioè quello che certifica che lo Stato non esercita il diritto di proprietà".

Ma c’è chi vuole l’immobile visto che è vincolato?

"Da quello che risulta a me – continua il sindaco – ci sono tre fondi di investimento fra l’altro ben intenzionati che sono interessati ad entrare in possesso delle colonie, ma per farci cosa esattamente non lo so. Ma come sindaco della città e visto che si sta parlando di un immobile importante della zona mare ho detto che mi sarei immediatamente attivato".

Ma lei con il nuovo Soprintendente lo conosce, ci ha mai parlato?

"Ho chiesto un incontro e ci siamo parlati una settimana fa in Comune. Io ero con i tecnici dell’amministrazione e lui con i suoi collaboratori".

Incontro per cosa?

"Noi come amministrazione stiamo lavorando su una serie di immobili che sono sotto vincolo della Soprintendenza e quindi per ogni variante che chiediamo in corso d’opera dobbiamo avere l’autorizzazione per andare avanti. E devo dire benché ci siano stati dei cambi di guardia ad Ancona, i rapporti sono stati sempre fluidi e non abbiamo mai dovuto bloccare nessun cantiere".

Qual è l’elenco della spesa...

"Abbiamo il San Domenico, palazzo Mazzolari Mosca quindi palazzo Ricci ed anche il palazzo dell’ente Olivieri. Tutti cantieri aperti. Dopo il colloquio con il nuovo Soprintendente, che mi è sembrato molto disponibile, abbiamo anche fatto un giro per i vari palazzi dove abbiamo lavori in corso questo anche al fine di far vedere sia le opere ed anche gli edifici interessati. Questo perché era la prima volta che veniva in visita a Pesaro. Comunque tornando a bomba domani mi attivo e sento per la questione delle colonie di Villa Marina una questione che riguarda non solo l’Inps ma tutta la città".

La vicenda del grande stabile di epoca fascista sul lungomare è ferma alla primavera scorsa: definito il prezzo a 3 milioni e 600 mila euro, che scende a 3 con il ribasso d’asta, pronto il bando ma tutto è bloccato proprio perché manca un solo documento e cioè quello della Soprintendenza. Un caso dove si corre... al rovescio. Caso singolare questo. Perché non è Pesaro che chiama Roma per una ‘raccomandazione’, ma il contrario.

m.g.