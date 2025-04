Colori, arte, laboratori: il ricco programma degli eventi

Il Comune di Pesaro aderisce alla Giornata mondiale sull’autismo con una serie di iniziative in programma oggi. Per l’occasione la città si tingerà di blu "in particolare le fontane di piazza Matteotti e i portici di via San Francesco - sottolineano Luca Pandolfi, assessore alle Politiche sociali ed Enzo Belloni, presidente del Consiglio Comunale – e il Cinema Teatro Loreto accoglierà una mattinata per e con le scuole".

Dalle ore 10, le classi 1ª E, 5ª F, 5ª G e 5ª H del Mengaroni proporranno infatti gli spettacoli artistici "Autismo - Linguaggi / visioni / orizzonti", ai quali assisteranno gli studenti della città. L’iniziativa si aprirà con la performance "Nuvola Cavolo Numeri Lampadina" a cura di Giorgio Donini con la partecipazione degli studenti del Mengaroni. Seguiranno gli interventi della dirigente scolastica Serena Perugini, di Loredana Bastianelli e Paola Cecchelani, referenti per l’Inclusione del liceo e i rappresentanti delle istituzioni.

I partecipanti, assisteranno alle ore 10.30, alla proiezione del cortometraggio ’Apostrofe’ a cura degli studenti dell’indirizzo Audiovisivi e Multimedia e con la collaborazione di L&G Film Studios e Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) Marche. Alle 11, il laboratorio "Racconti stesi", a cura di Paolo Torno, con la partecipazione delle classi che saliranno sul palco (alle 11.30), per la performance musicale "Dimmi di te", a cura di Davide Scavolini di Cooperativa sociale Labirinto.

L’appuntamento è supportato dalla Commissione Politiche sociali del Comune, come ricorda la presidente Maruska Palazzi: "Ancora una volta il liceo Mengaroni ci aiuta a comprendere l’autismo con l’arte". L’assessore Luca Pandolfi, che è anche presidente del Comitato dei sindaci dell’Ats1, dice: "Vorrei ricordare anche il nostro impegno per giungere alla realizzazione del Centro per l’autismo che la Regione aveva previsto in via Vatielli per poi cambiare idea. Per sbloccare lo stallo abbiamo messo a disposizione una struttura a Villa Fastiggi. Una proposta che deve ancora avere una risposta che, come chiedono le famiglie e come già sollecitato alla Regione, ci auguriamo arrivi nel minor tempo possibile".