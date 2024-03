Colpaccio Castelfidardo. Urbino sbaglia un rigore

urbino

0

castelfidardo

2

(4-3-3): Petrucci 6,5; Nisi 6 (31’ st Pierpaoli 6), Tamagnini 6, Boccioletti 5,5 (13’ st Rivi 6) Giunchetti 6,5; Magnani 6, Cusimano 6,5, Dalla Bona 6,5; Galante 5,5, Sartori 5,5, Montesi 6. All. Ceccarini 6

CASTELFIDARDO (4-4-1-1): Sarti 6,5; Morganti 6, Fabbri 6,5, Cannoni 7, Imbriola 6,5; Rotondo 6,5, Fossi 5,5 (3’ st Kurti 6), Miotto 6, Nanapere 5,5 (13’ st Barconi 6,5); Guella 6 (29’ st Evangelisti sv); Sidorenco 5 (3’ st Fabiani 6). All. Giuliodori 6.5

Arbitro: Malascorta di Jesi 6,5

Reti: 38’ pt autogol Magnani; 50’st Morganti. Note: al 26’ st Sartori fallisce un calcio di rigore

Partita di grande importanza per entrambe le squadre per l’accesso ai play off davanti ad un buon pubblico. Vince il Castelfidardo ma tanti rimpianti in casa gialloblù con il sesto rigore sbagliato nel corso del campionato con Sartori che calcia alto la massima punizione. Parte meglio l’Urbino che crea subito un paio di pericoli verso la porta difesa da Sarti. Prima è Dalla Bona che al 7’ calcia alto poi staffilata al 10’ di Cusimano con palla fuori di pochissimo.

Ma il trend della partita è subito chiaro con l’Urbino proteso alla ricerca del goal e il Castelfidardo molto chiuso che cerca di ripartire in contropiede rallentando il ritmo in ogni occasione. Al 23’ Galante sfiora il gol del vantaggio di testa con palla fuori di poco in mischia dopo calcio d’angolo battuto da Dalla Bona. Quando l’Urbino sembrava in controllo della gara arriva il goal ospite. Al 37’ sgroppata di Fabbri a sinistra e palla in angolo. Dal corner rimpallo Imbriola-Magnani con quest’ultimo che sfortunatamente mette alle spalle di Petrucci. Nella ripresa solito refrain del primo con l’Urbino che attacca a testa bassa e il Castelfidardo che si difende di squadra. Mister Ceccarini al 13’ inserisce la quarta punta Rivi che sembra cambiare le sorti del match. Infatti al 26’ raccoglie una palla sulla sinistra e mette dentro tocco di mano di un difensore e rigore per l’Urbino. Calcia Sartori e continua la maledizioni in casa Urbino con l’ennesimo (il sesto) rigore sbagliato in stagione. Al 50’ in contropiede arriva il raddoppio del Castelfidardo con Morganti.

Ivan Santi