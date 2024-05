Colpaccio dell’Athletico Tavullia. Giacomelli stende l’Avis Montecalvo

AVIS

0

ATHLETICO TAVULLIA

1

AVIS : Scotti, Freducci, Polidori, Pedini,Nanni, Fontanesi, Di Addario (30’ st Sinjari), Albertini (42’ st Mele), Mema, Boschetti, Saltarelli. All. Scotti.

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori (37’ st Matteucci F.), Antinori, Marcolini, Vagnini, Principi, Giacomelli (41’ st Damiani M.), Sensoli, Cocchi (25’ st Focarini), Morelli, Ferrini. All. Arcangeli.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Rete: 26’ st Giacomelli.

Note: Spettatori 600 circa; ammoniti Freducci, Polidori, Principi, Morelli, Pandolfi e Focarini; angoli 6-5 per l’Avis Montecalvo; recupero 2’ pt, 5’ st.

L’Athletico Tavullia vince con il minimo scarto in casa di un generoso Avis Montecalvo ed accede alla semifinale playoff di Prima Categoria con il Montemarciano che sabato aveva superato la Cameranese a domicilio. L’altra semifinale playoff vedrà opposte Montecosaro e Grottammare. Il Tavullia ha sfruttato la superiorità a centrocampo e ci ha sempre creduto nella vittoria come aveva fatto sette giorni sul campo del Real Metauro. mentre i fogliensi con lo sgusciante Boschetti hanno cercato il pareggio ma gli ospiti sono apparsi più in forma e più determinati. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni partono meglio i locali: Saltarelli serve un delizioso assist per Memma che conclude alto. Al 15’ ospiti in evidenza con Ferrini che impegna Scotti in uscita.

Quindi il Montecalvo reclama un calcio di rigore per atterramento su Boschetti, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Prima del riposo il Tavullia va vicino al gol del vantaggio con Giacomelli che conclude a colpo sicuro ma ancora Scotti si supera. In avvio di ripresa ancora gli ospiti pericolosi su azione di Morelli gran colpo di testa di Giacomelli ed ancora il portiere-allenatore Scotti compie il miracolo. Insistono i ragazzi di Arcangeli sempre con Giacomelli di testa.

Reazione Montecalvo con un’azione iniziata da Saltarelli per Boschetti che serve Di Addario ma il suo tiro è deviato da Vagnini. Al 20’ bellissima percussione del Montecalvo con Albertini che semina due avversari poi serve Boschetti che viene murato al momento della conclusione. Poi al 26’ arriva il gol che decide l’incontro: contropiede del bravo Giacomelli che resiste alla carica e da due passi insacca. Negli ultimi minuti la squadra di casa cerca il pari ma il risultato non cambia e quindi l’Athletico Tavullia può festeggiare.

Marcello Ugoccioni