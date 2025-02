Colpaccio Le Tigri portano a casa punti d’oro

0

MEGABOX

3

(22-25;23-25;22-25)

SAVINO DEL BENE : Ognjenovic 3, Bajema1, Nwakalor 9, Antropova 9, Mingardi 6, Da Silva Ana Carolina 10; Castillo (L), Ribechi, Ruddins 2, , Graziani 1. Non entrate: Mancini, Ung Enriquez, Kotikova (L). All. Gaspari.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 7, Perovic 2, Lee 14, Weitzel 11, Bici 15, Giovannini 7; De Bortoli (L), , Lazda, Michieletto 2. Non entrate: Feduzzi, Kobzar, Torcolacci, Carletti. Ceccarelli (L). All. Pistola. ARBITRI: Serena Salvati, Stefano Cesare.

NOTE: Spettatori 2465. Durata set: 28, 28, 29. Tot. 93’.

Le tigri biancoverdi affondano le unghie e riescono a portare a Vallefoglia tre punti importantissimi, grazie ad una prestazione impeccabile, da ogni punto di vista. La Megabox Ondulati del Savio a Firenze mette in difficoltà le padrone di casa, partite, nel primo parziale, avanti ma ben recuperate da Giovannini & co fino all’8-8. Sono poi Carol, al servizio, e Nwakalor in attacco a costringere Pistola a fermare il gioco sull’11-8.

Antropova cerca di aumentare il distacco, ma Weitzel la ferma, a muro e Gaspari, questa volta, ferma il gioco sul 12-11. Il sorpasso biancoverde è proprio grazie al muro, prima di Giovannini e di Bici poi: sono infatti l’accoppiata Il muro – difesa che costringono Scandicci a rincorrere e sul 13-17 Gaspari ferma di nuovo il gioco, ma Bici chiude il parziale positivamente, dopo una serie di scambi avvincenti. Cambio di campo sulla falsariga della fine del primo parziale, quando Gaspari è costretto a fermare il gioco sullo 0-4, le tigri biancoverdi riescono a mantenere il vantaggio fino a quando Antropova ed Herbots non ci stanno e portano a recuperare la differenza fino al 11-15. Sua maestà Weitzel blocca a muro l’attacco di Mingardi e sul 14-19 Gaspari ferma di nuovo il gioco. Carol chiude due palle consecutive e la distanza diminuisce, il 18-22 è chiuso da Gaia Giovannini. Herbots suona la carica, a Scandicci, ma non basta. Lee chiude per il primo set point: Savino Del Bene sbaglia al servizio e si va al cambio di campo con le biancoverdi avanti per 2 a 0. Sul 2-4 Pistola ferma il gioco. Antropova non molla, mette in difficoltà la ricezione e sul 8-4 entra Michieletto. Si arriva sul 10-8 grazie a Weitzel, ed è Gaspari a richiamare all’attenzione le sue giocatrici; le biancoverdi sono attente e riescono a rallentare la corsa delle padrone di casa: 17-17. E’ Weitzel a chiudere un incontro da manuale.

b.t.