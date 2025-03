Colpaccio Nuova Real. Mondolfo, pari in casa

a.mondolfo

ATLETICO MONDOLFO: Michelizzi (69’ Ottalevi), Nicolini, Pasquinelli, Marconi (76’ Serfilippi), Bombagioni T., Scrosta, Giri, Biondi (65’ Spaccazzocchi), Orciani, Messina, Tiriboco (69’ Tinti). All. Castignani- Bombagioni M.

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Arcangeletti, Aluigi, Rossi, Vandini, Barca, Hoxha I., Fiorucci, Ottaviani (85’ Caselli), Bernacchia, Talevi. All. Cipolla

Arbitro: Esposto di San Benedetto del Tronto Reti: 74’ Hoxha I., 80’ Tinti.

MONDOLFO

Un Mondolfo molto ridimensionato dagli infortuni e dalle squalifiche ha affrontato, su un campo pesante, un Piobbico attento. Il Primo tempo scivola via senza particolari emozioni. Nella ripresa il Mondolfo torna a premere alla ricerca della vittoria tanto da realizzare al 54’ con Messina una rete annullata dall’arbitro per un fuori gioco assai dubbio. Ma è il Piobbico con una veloce ripartenza a rendersi pericoloso al 60’ con Ottaviani. E’ il preludio al goal del Piobbico che arriva al 79’ per una dormita della difesa locale su un traversone. Il Mondolfo si scuote e si getta all’arrembaggio, riversandosi nella metà campo avversaria, ottenendo all’86’ , dopo un batti e ribatti, grazie alla tenacia e bravura del subentrato Tinti, l’agognato pareggio.