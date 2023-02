Colpi nei locali Giovane nei guai

La stazione di Montemarciano ha identificato un 36enne residente a Fano ma domiciliato a Montemarciano come il responsabile dei furti commessi tra il 25 e il 27 gennaio nei ristoranti La Cala, Alberto Berardi, Tesoro dei Pirati e Eden Park. A tradire l’uomo, un tatuaggio che avrebbe consentito ai militari, che avevano avviato le indagini dopo i furti, di poter dare un nome e un volto al ladro che ha rubato 30 euro a La Cala, 390 euro dal registratore di cassa di Alberto Berardi, 150 e un blocchetto di assegni al Tesoro dei Pirati e mille euro, un televisore e una carta di credito all’Eden Park. Locali dove si sono riscontrati anche danni dovuti all’effrazione. Una sorta di raid nei locali di Marina quella messa in atto dal ladro, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti in alcuni locali. Non pago, aveva tentato un colpo anche presso il locale Da Enzo, ma è stato messo in fuga dall’allarme che ha iniziato a suonare. Inoltre, subito dopo il furto all’Eden Park, ha tentato di utilizzare la carta di credito facendo un acquisto sul web, che non è andato a buon fine a causa dell’impossibilità di confermare il pagamento. Il 36enne è stato denunciato per furto, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di credito.