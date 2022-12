"Colpire così il cittadino è degno di regimi statalisti e oppressivi"

Il consigliere di quartiere Alessandro Bettini scrive a proposito della multa subìta dal proprietario di un negozio sfitto che non era stato oscurato con della carta: "Come ho verificato di persona, le vetrate sono perfettamente pulite e l’interno decorosamente verniciato e ordinato. Ancora una volta dobbiamo constatare l’abisso che separa l’ottusità dal buon senso. La norma comunale ha lo scopo di salvaguardare il decoro del centro storico da brutture e sporcizia ma allora mi chiedo: è più decoroso un negozio sfitto ben tenuto o saracinesche abbassate completamente sporche e imbrattate da scritte demenziali o vetrine tappezzate da fogli di giornale? E giustamente, come osserva il proprietario, come potrà sperare di affittarlo più facilmente se chi passa per quella via non ha l’immediata visuale del suo interno? Vista la solerzia dell’amministrazione comunale verso i cittadini, cosa aspetta a multare sé stessa per l’obbrobrio dell’ex carcere minorile, di proprietà comunale, in completo degrado e ricoperto d’erbacce considerato che esiste una norma comunale che impone ai proprietari di coprire le facciate degli edifici degradati? O è forse il bosco verticale teorizzato dal sindaco Ricci? Se vogliamo salvaguardare il decoro del centro storico l’amministrazione comunale dia l’esempio iniziando a pulire gli scarabocchi e le scritte demenziali dai monumenti pubblici: i marmi del Palazzo ducale sono sporchi da oltre quattro anni, Pandolfo Collenuccio aspetta da anni di essere ripulito, la facciata della chiesa della Maddalena è indecente, e così via. Il problema del decoro del centro storico non si risolve multando un cittadino che , pur non rispettando una norma ottusa, ha salvaguardato il decoro del suo negozio! L’amministrazione comunale deve agire con buon senso nell’interesse dei cittadini e non contro. Questa è la differenza tra una concezione pubblica statalista oppressiva e una liberale".