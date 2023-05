Colpito da infarto in strada: salvato dai passanti

Si è accasciato al suolo in strada, lamentando forti dolori al petto. Per fortuna non era solo e questo gli ha salvato la vita. Solo il tempestivo intervento di alcuni passanti che non hanno esitato a prestargli soccorso, ha infatti salvato un uomo di 51 anni. "Chiunque può salvare una vita" sottolinea il cardiologo Alberto Caverni, dell’associazione FanoCuore che si occupa della promozione di iniziative di educazione sanitaria per la prevenzione e trattamento dell’arresto cardiaco. Per questo ha raccontato questa storia avvenuta solo pochi giorni fa a Fano e già felicemente risolta con le dimissioni del paziente, ritornato in forma.

"Il tempestivo intervento di alcune persone presenti che hanno praticato il massaggio cardiaco e il successivo utilizzo del defibrillatore da parte dei sanitari del 118 hanno ottenuto la ripresa dell’attività cardiaca. L’uomo è stato quindi ricoverato in cardiologia, sottoposto alle cure del caso e dimesso ieri, ristabilito". Per il dottor Caverni è importante far conoscere casi come questo perché le cose da fare in questi casi sono semplici: chiamare i soccorsi al numero di emergenza 112, praticare il massaggio cardiaco e usare tempestivamente il defibrillatore semiautomatico esterno strumento che può essere utilizzato senza paura da chiunque. "L’uso del defibrillatore è facile e sicuro - conclude Caverni -. E’ necessario far conoscere ai cittadini l’importanza di questo strumento perché chiunque si può trovare a dover soccorrere una persona vittima di arresto cardiaco, e chiunque può salvare la vita a quella persona".

Tiziana Petrelli