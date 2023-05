Colpo alla tabaccheria rubati soldi e sigarette forzato distributore

Furto con scasso la notte scorsa alla Tabaccheria Ciani di Montelabbate: "I ladri hanno spaccato il distributore automatico – spiegano i titolari – facendo partire l’allarme. Malgrado questo hanno fatto razzia di sigarette e dei soldi che erano nella apposita cassettina. Non sappiamo esattamente a quanto ammonta il bottino ma comunque sarà superiore ai 3 o 4mila euro. Le telecamere hanno ripreso tutto. Erano tre uomini col volto coperto che hanno fatto tutto molto in fretta, intorno alle 3. Quando siamo arrivati erano già andati via ed era tutto spaccato. Adesso sono arrivati i carabinieri e hanno preso le immagini. Può darsi che si riesca a risalire ai loro nomi ma intanto hanno fatto un bel danno".

Soltanto tre giorni fa, in via Velino a Pesaro, quartiere Vismara, un altro colpo ai danni di un distributore automatico di sigarette ma all’interno della tabaccheria, aveva fruttato oltre 3000 euro ai malviventi. I quali, potrebbero essere entrati in azione anche a Montelabbate.