Colpo di scena: la palestra alla Piantata si farà

La palestra alla Piantata infine si farà, non al posto dei campetti, né a valle, ma a monte dei due impianti, incassata nella scarpata tra essi e via Battista Sforza. Tramontate diverse ipotesi e con la seria possibilità di perdere il finanziamento statale che era stato intercettato, a tempo quasi scaduto la Provincia è riuscita a trovare una soluzione che rispettasse richieste ed esigenze tecniche, assegnando giovedì l’appalto per i lavori.

"Abbiamo individuato un punto idoneo in cui intervenire, salvando anche i campetti – spiega l’architetto Maurizio Bartoli, dirigente del servizio Urbanistica e Pianificazione territoriale dell’ente –. Ci siamo riusciti a tempo di record, risolvendo tante questioni e dopo numerose analisi e approfondimenti. Il progetto è stato bandito il 15 settembre, proprio quando sarebbe scaduto l’adempimento, e l’appalto è stato vinto da una ditta fanese. Contestualmente, abbiamo inviato al Ministero dell’Istruzione la richiesta di proroga: non dovrebbero esserci problemi nel rientrarci. Con quest’atto, potremo sfruttare anche l’ultimo finanziamento messo in campo per le scuole".

La struttura servirà innanzitutto per dotare il Liceo artistico di quella palestra mai avuta, ma, come spiega Bartoli, anche qui "varrà quel patto non scritto che permette alla cittadinanza di usare le palestre scolastiche della Provincia nel pomeriggio-sera, tramite convenzioni con l’ente o con l’istituto". A proposito della Scuola del Libro, la Provincia punta anche al suo completamento e si è portata avanti, in attesa di reperire le (ingenti) risorse necessarie: "Per essa abbiamo un sogno – spiega Bartoli –. Lo Studio De Carlo ha completato il progetto preliminare, riconsiderando quello originale, prevedendo, oltre all’ampliamento di aule e laboratori, pure una palestra interna. Lo teniamo nel cassetto, in attesa che siano elargiti fondi con un aggiornamento del Piano triennale regionale dell’edilizia scolastica. Appena uscirà, candideremo questo progetto, che è pronto, così come quello per l’ampliamento del Liceo Laurana-Baldi".

Contento che si sia infine trovata una soluzione, concordata e accessibile economicamente, è anche il sindaco, Maurizio Gambini, che ha "temuto di dover rinunciare alle risorse, visto che a valle mancava stabilità. Senza la proroga, le avremmo perse per davvero. La Provincia aveva anche ipotizzato di costruire una palestra temporanea nel piazzale della scuola, ma non era fattibile, e alla fine ha trovato questa soluzione che secondo noi salvaguarda tutto, perciò abbiamo detto all’ente di procedere, anche perché la struttura serve alla città. Il punto scelto è accettabile ed è il più stabile, geologicamente, tra i tre ipotizzati. Sommando ciò e l’intervento che il Comune farà per fermare lo scivolamento della vicina piazza Elisabetta Gonzaga, tutto il versante sarà consolidato. Poi dovremo anche riqualificare i campetti: speriamo di attrezzarli ulteriormente, anche con un’area giochi migliore, rimettendo in sesto l’intera zona, che ne ha bisogno".

Nicola Petricca