Colpo esterno dell’Italservice, Matelica ko

HALLEY MATELICA

68

ITALSERVICE

75

HALLEY MATELICA: Provvidenza 19, Ferretti ne, Mutombo ne, Morgillo 7, Carone, Mazzotti 16, Ciampaglia ne, Eleonori ne, Mentonelli 3, Riccio 7, Mariani 14, Musci 2. All. Trullo.

ITALSERVICE PESARO: Rupil 20, Lovisotto 4, Battisti 6, Cipriani 1, Maruca 13, Tombari ne, Tognacci 5, Broglia 5, Martinez 5, Casoni 15. All. Foglietti.

Parziali: 16-17, 17-20, 15-21, 20-17; progressivi: 16-17, 33-37, 48-58, 68-75.

Note: uscito per 5 falli Martinez.

L’Italservice vince gara1 della semifinale play off espugnando il palasport di Castelraimondo al termine di una partita di forte intensità e alto livello tecnico. Dopodomani (mercoledì), alle 20.30, i pesaresi avranno la possibilità di chiudere la serie, in casa, per accedere così alla finale che vale il salto in serie B nazionale. La Halley, con Mentonelli a mezzo servizio, Mariani infortunatosi nel finale e Morgillo entrato nel vivo della contesa soltanto nell’ultimo quarto, si è aggrappata al gran "cuore" di capitan Provvidenza, ma questo non è bastato per strappare il match a un avversario molto forte, sia tecnicamente che fisicamente. Pure Mazzotti, pur gravato dai falli, ha provato a dare la scossa ai compagni in diverse occasione, però la squadra ha faticato molto a trovare continuità a canestro, sprecando diverse occasioni e fallendo il tiro dalla lunetta nei momenti clou della partita.

Dopo un avvio combattuto, i pesaresi hanno chiuso il primo quarto in vantaggio di un punto e sono poi rimasti avanti nel punteggio fino alla sirena. Nella seconda frazione di gioco la compagine ospite ha trovato in uno scatenato Rupil (miglior realizzatore della serata con 20 punti) la "punta di diamante" per l’allungo (+4 all’intervallo). Dopo il riposo la Halley è finita sotto di 15 lunghezze (43-58), ma ha trovato la forza di reagire e di chiudere il parziale a -10 grazie a una tripla di Mazzotti e una bella giocata di Provvidenza. Così, in avvio di ultimo quarto, è tornata fiducia e con Morgillo finalmente a segno (5 punti per lui) la gara si è riaperta: 55-58, poi 58-61. Coach Foglietti ha chiamato time out, ha rimesso in ordine le idee e i suoi ragazzi hanno replicato con un parziale di 10-0 (58-71).

A quel punto la sfida è sembrata già in archivio; tuttavia Mazzotti, Provvidenza e Morgillo hanno riportato sotto la Halley fino al 68-71 a un minuto dalla sirena. Poi, però, un canestrissimo di Maruca a 45 secondi dalla fine e il "chirurgico" Casoni dalla lunetta hanno definitivamente spento gli entusiasmi matelici.

Mauro Grespini