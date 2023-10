Colpo grosso: 244mila euro con il Lotto

Grande vincita nella tabaccheria "Il Curvone" (foto) in viale Fiume 61 di Ibershimi Klajd dove nei gironi scorsi un fortunato cliente è riuscito a mettere a segno una vittoria di 244.500 euro nel Lotto grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. Parliamo della stessa tabaccheria, a due passi dal vecchio palas, che nel 2020 (con una gestione diversa) aveva registrato un’altra vincita da 100mila euro con il 100x100. "Non sappiamo ancora il nome del fortunato vincitore – dicono dalla tabaccheria ‘Il Curvone’ – ma è tutto vero, confermiamo la grande vittoria". L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5.2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 874 milioni in questo 2023 in corso.