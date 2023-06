Colpo sordo in strada Scontro tra centauri in via Ponte Vecchio

Un colpo sordo, i residenti della zona che escono di casa allarmati e i passanti che si fermano per prestare i soccorsi. Ieri all’incrocio di via Ponte Vecchio, a pochi metri da Porta Rimini, si è verificato un incidente stradale tra due motocicli. Alla guida dei due mezzi c’erano due giovani, un ragazzino di circa quindici anni e una ragazza più grande. Per cause ancora in corso di accertamento i due motorini si sono urtati ed entrambi i conducenti sono rovinati a terra. A prestare loro i primi soccorsi sono stati i passanti che hanno avvisato l’ambulanza. Il tutto attorno alle 16, con temperature alte che hanno costretto i due sull’asfalto. In strada anche alcuni residenti. I due hanno riportato ferite in varie parti del corpo.