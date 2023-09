"Coltivate curiosità e relazioni"

"Coltivate quella curiosità di scoprire, di impegnarvi e di avere costanza nell’approfondire così da trovare in voi stessi la strada verso il vostro futuro". E’ un passo della lettera che il sindaco Massimo Seri (foto) ha inviato agli studenti che oggi tornano sui banchi. Alcuni passaggi: "Vorrei farvi giungere il mio pensiero più affettuoso per l’inizio del nuovo anno scolastico – scrive il primo cittadino – che, ne sono sicuro, vi richiederà impegno, vi presenterà sfide, risponderà a tante domande e tante altre ve ne susciterà. Il primo giorno di scuola sarà come il primo passo di un cammino. Un nuovo ed esaltante percorso della vostra vita. Abbiate fiducia in voi, perché siete voi i veri protagonisti di questa sfida".

"Costruite relazioni con i vostri compagni – prosegue Seri – su cui farete affidamento nei momenti di difficoltà o con cui condividerete gioie ed emozioni. Al vostro fianco ci saranno gli insegnanti, punti di riferimento preziosi e affidabili da cui apprenderete un nuovo modo di interpretare il futuro davanti a voi. A scuola imparerete a guardare con profondità, a formare i vostri pensieri, a comunicare e difendere le vostre idee. Anche io sono stato studente e il periodo della scuola rimane fra i più belli della mia vita. Comprenderete il valore delle cose, quelle che richiedono più energia. Diventerete grandi giorno dopo giorno, superando gli ostacoli e raggiungendo nuovi e ambiziosi obiettivi. La scuola non vi suggerirà che direzione prendere, ma vi permetterà di scegliere e raggiungere i vostri sogni. La scuola è vita, vivitela con passione. Un pensiero ai genitori, ai presidi, ai docenti, al personale a cui auguro un buon lavoro. Care ragazze e ragazzi – conclude il sindaco –, riponiamo grande fiducia in voi perché siete la luce del nostro futuro".