Coltivatore di marijuana patteggia

Coltivava marijuana in casa: un 68enne residente a Gradara ha chiesto e ottenuto di patteggiare un anno e dieci mesi di reclusione, con pena sospesa grazie alla fedina penale immacolata, e una multa di 2.700 euro. I fatti risalgono al 2024. La decisione è stata presa ieri dal tribunale di Pesaro. A far scoprire tutto, nei mesi scorsi, è stato un controllo dei carabinieri della stazione di Gabicce su un cittadino straniero che aveva dichiarato di essere ospite dell’uomo. I militari si sono presentati alla porta del pensionato e hanno trovato una piccola coltivazione casalinga: una decina di piantine di marijuana sistemate in vasi all’ingresso, semplicemente esposte al sole. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche circa 100 grammi di hashish e varie inflorescenze di cannabis.