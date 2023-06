Coltivatore diretto con 2,3 kg di droga Patteggia 20 mesi e 8mila euro

E’ un agricoltore di 50 anni, F. C. di Novilara l’uomo arrestato per aver nascosto in un capannone di sua proprietà 2 chilogrammi di marijuana suddivisa in sacchettini. Ieri, l’uomo ha spiegato al giudice che era per uso personale ed aveva preparato i sacchettini per un consumo ponderato. Una tesi che non è stata creduta. L’uomo è stato condannato con patteggiamento ad un anno e 8 mesi di reclusione oltre ad 8mila euro di multa (era difeso dall’avvocatessa Mara Roccisano). Gli erano stati sequestrati anche 100 euro ma ha potuto dimostrare che erano soldi avuti dalla madre per "tirare avanti". Così li ha riavuti.

Ad arrestarlo è stata la squadra mobile di Pesaro oltre al commissariato di Senigallia. L’uomo era stato visto spesso in compagnia di assuntori di sostanze stupefacenti. E’ stato seguito e si è visto che viveva in un capanno agricolo, con annesso terreno, vicino a Novilara. In poco tempo, la polizia ha deciso di perquisire il capannone capendo che poteva contenere una piantagione di marijuana. Così l’altra mattina, il 50enne è stato bloccato alla stazione di Pesaro intenzionato a salire su un treno diretto a Senigallia. Sottoposto a controllo, l’uomo aveva un involucro contenente 7 grammi di marijuana. Lo hanno poi accompagnato a casa e qui, dopo la perquisizione, sono stati recuperati 24 involucri in cellophane sottovuoto, della pezzatura da 50 e da 100 grammi ognuno, per un

totale di 2 chili e 300 grammi di marijuana. Nello stesso contesto è stata inoltre rinvenuta una serra, al momento in disuso, verosimilmente utilizzata per coltivare delle piante, da cui ricavare lo stupefacente sequestrato. Per questo, il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato.

Sempre l’altra sera, le forze dell’ordine hanno arrestato un albanese arrivato a Pesaro da Pordenone con 37 grammi di cocaina da spacciare proprio qui. L’uomo è stato arrestato e la droga confiscata.