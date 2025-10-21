Coltivava marijuana dentro in casa. Otto chili erano pronti per la vendita

Aveva trasformato una stanza della sua abitazione in una piccola serra artigianale completa di tutto il necessario, comprese le bottiglie di fertilizzante. Ma il raccolto non era di basilico né di pomodori. Quando gli agenti della Questura di Pesaro, venerdì mattina, sono entrati in casa sua, hanno trovato rami interi di infiorescenze di marijuana appena recisi e messi ad essiccare. In tutto, una quantità di stupefacente pari a otto chili. Il protagonista della vicenda è un 40enne italiano, residente a Pesaro, finito in manette per coltivazione di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato ieri dal giudice, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione è nata da un’attività d’indagine condotta dalla Squadra mobile della polizia. Gli agenti si sono presentati alla porta per un controllo, e una volta entrati si sono trovati davanti a un vero e proprio laboratorio domestico per la produzione di marijuana: sul pavimento, diversi rami di piante ancora fresche, di colore verde intenso, tagliate da poco; poco distante, una struttura artigianale che fungeva da serra per la coltivazione. Nell’abitazione sono state rinvenute anche varie bottiglie di fertilizzante e tutto il materiale necessario per la cura e la crescita delle piante. Il peso complessivo dello stupefacente, una volta verificato, è risultato pari a circa otto chili.

Un quantitativo che avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro sul mercato al dettaglio. Non si tratterebbe quindi di una coltivazione "per uso personale", ma di un’attività potenzialmente destinata allo spaccio. L’uomo è stato condotto in Questura per le formalità di rito. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha accolto la richiesta della difesa di una misura meno afflittiva rispetto al carcere, disponendo gli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori indagini.

Il ritrovamento si inserisce in un più ampio filone di controlli sul territorio legati alla diffusione di coltivazioni domestiche di cannabis, fenomeno in crescita anche nelle province più piccole. La facilità di reperire semi e materiale tecnico online sta portando molti a improvvisarsi coltivatori, spesso sottovalutando la gravità penale del reato di produzione di stupefacenti. Le analisi di laboratorio serviranno a confermare la tipologia e la percentuale di principio attivo. Per l’uomo, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio, il procedimento penale proseguirà nelle prossime settimane.