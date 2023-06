Coltivavano marijuana, denunciati dai carabinieri

Coltivavano droga ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri della Stazione di Tavoleto. Sono un uomo di 56 anni e una donna di 62 anni entrambi italiani, conviventi, disoccupati e pluripregiudicati. Sono stati denunciati per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel dettagli marijuana. Le indagini sono scattate negli ultimi giorni quando i militari, conoscendo i precedenti penali dei due denunciati, i quali già lo scorso anno erano stati arrestati e condannati per la coltivazione di una piantagione di marijuana, hanno voluto verificare se i due avessero ripreso a coltivare droga. Dubbi che poi hanno trovato riscontro nella realtà. I carabinieri di Tavoleto si sono avvalsi della collaborazione del nucleo cinofili carabinieri di Pesaro, ed hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo una pianta di marijuana in fase di coltivazione e infiorescenze della stessa sostanza tratte da piante coltivate e poi essiccate per un quantitativo di 104 grammi di stupefacente.

d.e.