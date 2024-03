Com’è comodo scrivere al computer, ma com’è bello scrivere a mano! Nelle ultime lezioni di antologia abbiamo affrontato l’uso della scrittura a mano e dei suoi vantaggi in confronto a quella al computer. Abbiamo letto alcuni testi molto interessanti, che riguardavano queste tematiche e che parlavano delle ’ripercussioni’ che potevano avere su di noi. Si badi bene che non esiste una scrittura che “fa male”, ma semplicemente la scrittura manuale ci impegna maggiormente a livello neurologico, oltre ad allenarci nella precisione e nel controllo della mano. Infatti ci costringe a compiere dei movimenti di una complessità maggiore rispetto a quella che può avere la spinta dei tasti. Riteniamo che la scrittura manuale non sia da abbandonare. Noi viviamo in un’era in cui il progresso tecnologico è alle stelle, e questo mi va bene. Ammettiamo anche il fatto che sia nettamente più veloce e comodo, da parte di professori ed alunni lavorare al computer, ma confidiamo nei docenti, soprattutto di lettere, affinché non ci facciano mai abbandonare la scrittura a mano.

Matteo Mancini

e Nicola John Nicolini

classe terza D