Come brilla Urbino Teatro Urbano. La Commedia dell’arte protagonista

Il teatro in estate abita a Urbino. Il centro teatrale universitario Cesare Questa ha presentato ieri (con il Comune e varati partner) l’edizione 2024 di Utu, ovvero Urbino teatro urbano. Come già avevamo anticipato la scorsa settimana il festival animerà ogni angolo della città da lunedì 1 luglio fino a domenica 7. Spettacoli, performance urbane e digitali, incontri, residenze artistiche e alta formazione con l’iniziativa collaterale “Fai il tuo teatro!“ sono gli ingredienti di questo festival multidisciplinare nato nel 2018 e che è tanto amamto da pubblico e artisti. Città come cultura, l’arte tra cittadini e turisti, bellezza e creatività sono gli elementi unici dell’iniziativa, tra le principali dell’estate urbinate.

"Il festival è ormai un appuntamento irrinunciabile per gli urbinati e non solo, sembra ieri che abbiamo iniziato questa avventura e invece siamo già alla settima edizione – commenta Michele Pagliaroni, direttore artistico di Utu –. L’iniziativa ha ormai un’identità e una riconoscibilità chiare e sta conquistando il suo spazio nel panorama dei festival estivi. Per il 2024 il programma dedica ampio spazio, come sempre, al teatro popolare ma non mancano alcune proposte che investigano nuovi linguaggi scenici, un cartellone vario ma sempre capace di affascinare il pubblico. Per la riuscita del festival – prosegue – è fondamentale il contributo degli studenti che lavorano in prima persona all’organizzazione e che quest’anno sono anche in scena con due spettacoli in programma".

Nelle stesse date alla Fondazione Ca’ Romanino, il Festival ospita in residenza l‘artista Alessandro Blasioli che è al lavoro su L’avvocato di Matteotti con il sostegno della Fondazione Giacomo Matteotti nell’ambito delle Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte. Urbino Teatro Urbano è ideato e organizzato dall’associazione Centro Teatrale Universitario Cesare Questa dell’Università di Urbino con il contributo, la collaborazione e il sostegno di Comune di Urbino, con il patrocinio e il sostegno di Provincia di Pesaro e Urbino, Amat, Erdis Marche, Fondazione Ca’ Romanino in collaborazione con UniUrb, Isia Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino, Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Nascita di Paolo Volponi. Prezioso il sostegno della Fondazione Carlo e Marise Bo, di Epta gruppo, System Group, Italiana Corrugati, Centraltubi, Raffaello Travel Group, Moretti Compact, Club per l’Unesco di Urbino e del Montefeltro.

Dal 2022 Urbino Teatro Urbano è entrato nella prestigiosa guida nazionale “In giro per festival“ (ed. Altraeconomia) curata da Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonzo con il contributo di Paolo Fresu. Per informazioni su spettacoli, eventi, orari e prenotazioni è possibile scrivere a info@urbinoteatrourbano.it o contattare il 346 720 0078, biglietti da 5 a 12 euro.

Primo spettacolo lunedì alle 21.15 in piazza duca Federico per l’anteprima nazionale ale di “Strighe maledette“ di Stivalaccio Teatro.