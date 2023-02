"Come ci piace sognare il Medioevo"

Il Medioevo non è soltanto il Medioevo storico. Il Medioevo è anche immaginato. Ognuno di noi può costruirsi il “suo Medioevo“ e la fortuna di questa epoca, nell’immaginario collettivo, ha surclassato quella della cultura classica. Medioevo 1 – Classicismo 0, palla al centro (poi la classicità vince tante altre partite quotidiane, ma fingiamo che non sia così, per una volta).

Sogniamo castelli, dame, cavalieri, draghi, maghi, principi azzurri, certamente non sogniamo domus, templi, consolari, acquedotti, statue, anfiteatri. Anche nel XIX secolo si sognava l’Età di Mezzo, la ripercorreva soprattutto un uomo chiamato Alfredo d’Andrade. Nato a Lisbona nel 1839, fu attivo in Italia, come dei maggiori teorici del restauro architettonico.

Attorno ai 30 anni d’Andrade maturò un interesse passionale per le architetture medievali e per l’industria artistica, piemontesi e liguri. Il suo punto di riferimento era il grande architetto francese Eugène Viollet-le-Duc. Nel neonato Regno d’Italia, il portoghese fu nominato responsabile della tutela del patrimonio artistico di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. D’Andrade era affascinato dalla riproposizione formale e stilistica dell’età gotica. La sua creazione più organica fu il “Castello del Valentino“, una serie di edifici in stile neo-gotico realizzati presso il Parco del Valentino di Torino.

Cogliendo l’occasione dell’Esposizione Generale Italiana del 1884, sostenuta dalla monarchia sabauda, presso il parco del Valentino di Torino D’Andrade realizzò un abitato medievale, ricostruito attingendo allo stile degli elevati piemontesi e valdostani. Tutto finto. Volutamente. L’opera doveva essere la riproposizione, il manifesto della magnificenza raggiunta dalle terre sabaude nel Medioevo (fine prima parte).

(puntata 263)

Daniele Sacco