"Come convivere con il lupo?". L’esperto risponde

Domani, dalle ore 21 nella sede dell’ex scuola elementare di Santa Marina Alta, dentro il Parco San Bartolo, alla domanda “Come convivere con il lupo?” risponderà uno dei maggiori esperti nazionali. Sarà a Pesaro, infatti, Ciro Manente, ricercatore e naturalista abruzzese che allo studio del lupo ha dedicato la vita. I lupi sono stati recentemente avvistati anche a Pesaro: due a Baia Flaminia, lungo l’argine del fiume Foglia, e al parco Miralfiore. Nessun allarmismo, però. Primo, perché le loro escursioni in città sono poche e circoscritte. Secondo, perché è statisticamente provato che i lupi non attaccano l’uomo. Importante, piuttosto, è sapersi comportare in presenza del predatore. Dopo aver discusso il tema ambientale con esperti locali, domani l’ente Parco San Bartolo, tornerà ad approfondire l’argomento. Manente insieme alla moglie, Anna Consalvo, ha trascorso lunghi periodi nei boschi dell’Appennino abruzzese, dove, oltre ad osservare i predatori nel loro habitat, grazie al rapporto di amicizia instaurato con i pastori ha anche approfondito problematiche e soluzioni per la convivenza uomo-lupo.