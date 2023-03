Come corrono bene i ragazzi d’Urbino

L’Istituto superiore Raffaello e l’Istituto comprensivo Volponi di Urbino non producono solo eccellenze d’istruzione, ma anche sportive. Luciano Carallo, alunno diciassettenne di classe terza del Liceo Classico, ed Emma Donnanno, quattordicenne, anche lei di classe terza, ma della scuola media, rappresenteranno gli istituti alla fase nazionale dei Campionati studenteschi, gareggiando nella corsa campestre. Tale disciplina prevede percorsi non su pista o asfalto, ma su sterrato o erba. I due studenti-atleti hanno vinto sia la competizione provinciale, sia quella regionale, e adesso mirano al tris nell’appuntamento più importante, in programma a Caorle, provincia di Venezia, dal 29 al 31 marzo.

"Siamo orgogliosi di avere ragazzi così appassionati tra i nostri alunni, anche perché lo sport non aiuta solo a rimanere in salute, ma pure a creare una forma mentis utile per lo studio – commentano i dirigenti scolastici, Daniele Piccari per il Raffaello, Maria Lorena Farinelli per la Volponi, che li hanno premiati a nome degli istituti per i risultati ottenuti –. Tra l’altro, Luciano ed Emma saranno gli unici rappresentanti di scuole della provincia di Pesaro e Urbino alle fasi nazionali, che avranno anche una cerimonia di apertura e di chiusura, come se fossero delle piccole Olimpiadi. I Campionati studenteschi coinvolgono scuole medie e superiori e sono un progetto di rilievo nazionale, condotto dal Ministero dell’Istruzione. Esso poi delega l’organizzazione nelle regioni di competenza agli Uffici scolastici regionali, i quali, a propria volta, si appoggiano a quelli provinciali per strutturare le varie fasi. Non tutte le discipline di atletica, però, saranno presenti a Carole".

Per quanto riguarda le distanze corse, Emma, che fa parte della categoria Cadetti, ha gareggiato sui 1.500 metri a Pesaro, il 16 dicembre, e sui 1.000 ad Ancona, il 19 gennaio, mentre Luciano, che rientra negli Allievi, lo ha fatto sui 2.500 metri e poi sui 2.000. Entrambi praticano atletica leggera e si allenano sia su pista, sia nella corsa campestre, di cui il 12 marzo hanno disputato a Gubbio i Campionati italiani, con ottimi piazzamenti, e in cui puntano al successo pure a Caorle. "Per questi risultati nei Campionati studenteschi ringraziamo anche i loro docenti di educazione fisica, Luciana De Santi e Giuseppe Del Nobile, che li seguono e aiutano a scuola", concludono i dirigenti scolastici.

Nicola Petricca