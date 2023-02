"Come difendersi dai truffatori"

Proseguono gli incontri organizzati dall’Arma dei carabinieri contro i raggiri nei confronti degli anziani. Oggi alle 16 l’appuntamento è a San Costanzo, al circolo Arci che ha la propria sede in Piazza della Vittoria. Questa tappa, così come una successiva in programma per giovedì prossimo alle 21,30 nella frazione di Stacciola, nei locali adiacenti la chiesa, è organizzata con l’Ufficio Pastorale della Diocesi di Fano. A tenere gli incontri sarà Roberto Stefani, comandante della stazione carabinieri di San Costanzo. Il quale illustrerà gli stratagemmi più utilizzati per cercare di truffare e derubare le persone avanti con gli anni; e come difendersi da questi ‘attacchi’. Fra gli accorgimenti c’è quello di lasciare una luce o il televisore acceso quando si esce di casa, specie di sera; non aprire agli estranei; e farsi lasciare lettere o pacchi nella cassetta della posta o sullo zerbino, facendosi passare la ricevuta attraverso la fessura sotto il portone.