Come diventare genitori migliori

Una "scuola per genitori". La organizza l’Ambito territoriale sociale 7 di Fossombrone sulla base di un bando che scade il 31 di questo mese. Possono partecipare "soggetti del privato sociale" e associazioni "che operano con e per le famiglie". In mancanza di un "manuale di istruzioni" pressoché impossibile da scrivere, qualunque punto fermo può essere utile. Spesso la funzione di genitore sembra affidata ai social piuttosto che a babbo e mamma. Si tratta di realizzare degli incontri rivolti alle famiglie con finalità formative, preventive e di sostegno. I percorsi formativi riguarderanno: il sostegno alla genitorialità rivolto a genitori con figli preadolescenti (1113 anni) e adolescenti (1417); l’accompagnamento alla genitorialità per i genitori con figli fino a tre anni; la cultura dell’affido. I corsi saranno gratuiti e si concluderanno entro il 30 settembre 2023. Info: 0721 723273-75

a.bia.