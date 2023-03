Come diventare terra di turismo? "Creiamo il Dmo"

Nell’entroterra si va verso la creazione di una Dmo, destination management organization, un modello organizzativo per la gestione di destinazioni turistiche già applicato in Alta Badia, Veneto, Toscana e Salento. Ne aveva discusso, durante la riunione aperta alle associazioni e agli operatori tenuta alla Data a fine febbraio, l’assessore al Turismo di Urbino, Roberto Cioppi, che ora spiega: "La costituzione di una Dmo era tra gli obiettivi principali del Protocollo turismo siglato da Urbino e dalle Unioni montane Alta Valle del Metauro, Catria e Nerone e Montefeltro, nel 2021. Per questo, la settimana prossima ci incontreremo per stabilire in che maniera arrivare alla sua creazione nel più breve tempo possibile e come andare avanti con il progetto: sono ottimista".

Una Dmo è un organismo di natura pubblico-privata atto a promuovere, commercializzare e gestire i flussi, coinvolgendo tutti gli operatori del territorio, e anche a rafforzare i servizi e le risorse. Si tratta di qualcosa che Cioppi, ma non solo, auspica da tempo: "In questi organismi, il pubblico fornisce linee guida strategiche e il privato, a partire da esse, crea prodotti e cerca di attrarre turisti in maniera unitaria - prosegue Cioppi -. Per prodotti si intendono anche le esperienze: nella nostra zona, per esempio, ci sono molte offerte per il settore della bicicletta e presentarle insieme, invece che separate, avrebbe tutta un’altra forza. La Dmo porterà vantaggi notevoli e già sarebbe un fatto storico vedere un territorio interno così vasto unirsi per dare vita a tale strumento, dato che, altrove, di solito si parla di città consortili o fondazioni. Per esempio, andremmo a chiedere all’Europa, allo Stato o alla Regione quelle risorse per la promozione che finora non sono state spese, se non in cifre ridicole, come territorio e non come singoli Comuni, avendo più possibilità di ottenerle. La Regione Marche stessa spinge nella direzione di unirsi. Ci sono buoni presupposti, ora dobbiamo trovare gli accordi decisivi per capire il modello più consono e attivare un percorso rapido di creazione. Poi si dovrà anche cercare il nome giusto e, chiaramente, ci avvarremo della consulenza di esperti dell’argomento. Lavoriamo per far operare tutto il territorio interno insieme e per giungere a quei risultati che altrove si sono già ottenuti, tramite Dmo attive da tanto come ’Bologna Welcome’. La volontà di seguire quelle esperienze c’è e sicuramente riusceremo a centrare l’obiettivo".

Nicola Petricca