Come educare alla ristorazione A scuola di menù

Anche quest’anno torna nel territorio della Ast Pesaro-Urbino, l’iniziativa "A scuola di menu... ristorazione scolastica e dintorni", quale segnale di attenzione alle comunità e alla condivisione. Dal 2022 lo sguardo si è ampliato alla riduzione dell’impatto ambientale anche grazie alla iniziativa di Foodinsider che promuove la Green Food Week a livello nazionale e che tanto successo sta riscuotendo. Per il quarto anno consecutivo nelle scuole di 25 Comuni dell’ASt Pesaro Urbino verrà servito un menu scelto insieme, con specifiche interpretazioni a seconda delle ricette locali.Ad esempio un primo piatto a base di cereali con sugo di verdure di stagione; secondi a base di legumi; verdura fresca di stagione, frutta di stagione o dolce. Questo menu sarà imbandito da oggi, giovedì 16 febbraio, sulle tavole delle mense scolastiche di quasi la metà dei Comuni dell’intera Provincia. In particolare sarà presente nei comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Gradara, Colli al Metauro, Gabicce Mare, Vallefoglia, (promotori fin dalla prima edizione del 2020) e nei comuni di Mondavio, Tavullia, Mondolfo, Sant’Angelo in Vado, Borgo Pace, Piandimeleto, Montelabbate, Cartoceto, Piobbico, San Costanzo, Carpegna, Fossombrone, Sant’Ippolito, San Lorenzo in Campo, Fermignano, Montefelcino, Pergola e Mercatino Conca.

E’ una iniziativa non isolata ma abbinata ad un lungo lavoro congiunto del "Tavolo tecnico di lavoro in ambito di diete speciali e ristorazione scolastica in Ast Pesaro Urbino (in precedenza Area Vasta 1)", composto da rappresentanti del mondo sanitario, scolastico, dei comuni e degli ambiti territoriali. È inserita nella prosecuzione dei momenti formativi sui temi della corretta alimentazione e della procedura per la richiesta diete speciali in Ast Pesaro Urbino già svolti in precedenza con insegnanti, operatori di mensa, pediatri, personale sanitario, personale comunale e che ora si apre ancor di più al coinvolgimento anche delle famiglie.