Come fare "bene del bene". Giornata di formazione

La Caritas diocesana di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado promuove la prima Giornata annuale di formazione spirituale del volontario, che si svolgerà domani, dalle 10, nella chiesa dei Cappuccini di Urbino. L’iniziativa, destinata a diventare un appuntamento tradizionale, nasce dal desiderio di offrire ai volontari un tempo di riflessione, nutrimento interiore e confronto. Sono invitati a partecipare tutti i volontari attivi nel territorio diocesano, sia quelli impegnati in realtà ecclesiali, sia coloro che operano in associazioni laiche, cooperative e servizi civili. Protagonista della giornata sarà don Manuel Belli, teologo e docente, che guiderà un dialogo sul tema: come fare "bene del bene". "Un’espressione che richiama la necessità, spesso trascurata, di coltivare una dimensione interiore capace di dare senso, profondità e respiro all’agire volontario – scrivono gli organizzatori –. La proposta si rivolge a tutti, anche a chi non si riconosce in un cammino di fede o in una appartenenza ecclesiale. Anche chi è "lontano" o non credente può trovare stimoli di valore umano e culturale, capaci di suscitare domande, favorire consapevolezza e alimentare la motivazione profonda del servizio".

n. p.