Come il sole a mezzanotte. Perugino illumina Sgarbi

Le visite ’in notturna’ nei musei sono ormai la sua ’cifra’ stilistica. E per Fano, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, non ha voluto fare eccezioni. Poco prima della mezzanotte di venerdì si è presentato alla Corte malatestiana, dove ha visitato la mostra “Primus Pictor in orbe” dedicata a Pietro Perugino in cui si può ammirare la Pala di Fano, oggetto di un restauro curato dall’Opificio delle Pietre Dure. "Nella notte di Fano, tutta la luce del Perugino", ha commentato l’onorevole, accompagnato nel suo tour la Soprintendente ad Archeologia e Belle Arti Cecilia Carlorosi, l’assessora alla Cultura di Fano Cora Fattori e Gianluca Bellucci di Maggioli Cultura, referente nell’organizzazione della mostra.

Ha poi aggiunto il sottosegretario: "E’ una mostra di grande interesse che, in modo adeguato, promuove il talento e la genialità di Pietro Vannucci, noto come Pietro Perugino. Davvero interessante anche tutta la narrazione relativa alla fase del restauro realizzato dall’Opificio delle Pietre Dure che ha fatto uno splendido lavoro. Questa mostra mette in rilievo la grande collaborazione tra corpi dello Stato: Ministero, Soprintendenza, Regione e Comune hanno attuato un percorso condiviso e proficuo per enfatizzare lo splendore di questa grandioso capolavoro, tanto che i risultati sono evidenti".

"La presenza del sottosegretario Sgarbi ci ha fatto enormemente piacere - gongola il sindaco Massimo Seri - in quanto denota lo spessore internazionale di questa mostra che unisce tanti aspetti, riflessioni e importanti novità emerse grazie al restauro. Mi ha colpito il commento di Sgarbi che ha affermato come la luce del Perugino illumini la nostra città. Questo suo pensiero riconosce il grande lavoro che abbiamo svolto per per poter far risplendere questa opera, inserendola in un contesto di valorizzazione adeguato e consono al proprio prestigio". "E’ stato riconosciuto – dichiara l’assessora Cora Fattori - il valore scientifico del restauro della Pala. Inoltre, la presenza di Sgarbi è stata propedeutica per ragionare su attività di restauro di alcune opere presenti nel nostro Museo Civico".

Il ritorno della Pala rappresenta la conclusione delle celebrazioni dei cinque secoli dalla morte di Pietro Vannucci. Ecco gli orari per ammirare la Pala dal vivo: venerdì e sabato 9-13 15-19, domenica e festivi 10.30-12.30 15-19. Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. La biglietteria chiude mezz’ora prima. Previste aperture straordinarie in occasione di eventi e festività.