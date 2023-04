"Come li apri gli ospedali se mancano 7mila medici?"

"Un piano sanitario regionale calato dall’alto dove l’unico obiettivo sembra la riapertura dei piccoli ospedali elettoralmente significativi". Il consigliere comunale di Noi Giovani, Edoardo Carboni, ribadisce le preoccupazioni già espresse dal sindaco Massimo Seri sul futuro della sanità fanese e delle vallate del Cesano e del Metauro. "Apertura dei piccoli ospedali – prosegue Carboni – decisa a dispetto dei dati che ci dicono che non possono funzionare e della scarsa disponibilità di risorse economiche e del personale sanitario. Tutto ciò quando i reparti, per mancanza di personale, si appoggiano su medici gettonisti, pagati il doppio di un medico specializzato dipendente di una struttura pubblica". Ribadisce Carboni: "Un piano calato dall’alto dove non sembrano ancora chiari i rapporti con il privato, né si prevedono azioni per la soluzione di problemi come liste di attesa. La Regione continua a parlare di riapertura di altri piccoli ospedali, ma ad oggi nelle Marche mancano all’appello 7mila tra medici e infermieri. Come le teniamo aperte tutte queste strutture?"