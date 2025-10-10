Ricordare Giovanni Pascoli (1855 - 1912) è un imperativo per gli urbinati. Al grande poeta e letterato dobbiamo sempre una sorta di risarcimento postumo: quando era in vita era proprio lui a lamentarsi di avere considerazione ovunque, meno in quella che considerava la sua patria, tantoché in due occasioni scrisse (anche poco prima di morire): "Io amo Urbino più della patria mia". A distanza di 113 anni dalla sua fine, Urbino Capoluogo e Benelli Armi Spa hanno omaggiato l’autore con una edizione d’arte a tiratura limitata e dalla fattura raffinatissima, affidata alla forza artistica di uno dei maggiori incisori italiani viventi, il prof Giovanni Turria (oggi prof all’Accademia di Belle Arti di Venezia e in passato – per 12 anni – in quella di Urbino).

Turria è, al pari del suo illustre collega Gianluca Murasecchi, considerato oggi il miglior interprete della tradizione grafica urbinate, che ha studiato per decenni e trasmesso agli allievi delle Accademie di Urbino e Venezia. La cartella d’arte presentata ieri per le edizioni di “Benelli per l’Arte“ e “Urbino Capoluogo“, si intitola “Come l’orma nel cielo - Per ricordare Giovanni Pascoli“. Oltre a una xilografia a colori di Giovanni Turria, nella confezione si trovano anche testi di Giorgio Londei e della scrittrice e poetessa Isabella Leardini. "E’ entusiasmante tornare a Urbino dove mancavo dal 2018 – ha detto Giovanni Turria –. In questa città per dodici anni con il collega Murasecchi ho guidato una generazione di studenti verso il percorso della grafica; qui abbiamo realizzato tante cartelle d’arte, fatte con cadenze fisse proprio per dare agli studenti anche il senso del “dover produrre“. La mia calcografia prende le mosse da un verso de L’Aquilone e nel cielo ho voluto fare un omaggio all’incisore Pietro Sanchini. Gli elementi della natura e i colori scelti non sono uno sfondo, sono il mio percorso nel tentativo di raccontare la città in modo non banale. Poi vale sempre il principio che l’autore non deve spiegare la sua opera, deve solo farla...".

Il lavoro di Turria è stato introdotto dall’ingegner Luigi Moretti, amministratore delegato di Benelli Armi. "Pascoli è entrato nella mia vita a scuola, poi l’ho ritrovato a Urbino. L’opera di Turria è di grande suggestione e si lega totalmente alla forza di Pascoli, capace di commuoverci sempre". Giorgio Londei, presidente di “Urbino Capoluogo“, ha rievocato il complicato e profondo legame tra il poeta e la città; il suo desiderio di tornarvi ma mai attuato, la sua tenacia nel non disperdere il patrimonio di emozioni coltivato in città, frutto anche di un grande maestro, il rettore del Collegio Raffaello, ovvero lo scienziato Alessandro Serpieri, anche lui romagnolo come Pascoli. “Benelli per l’arte“ ha fatto la sua parte; ricordare Pascoli con delicatezza e profondità. Turria ha compiuto l’alchimia.

g. l.