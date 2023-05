Come nacque il nostro turismo, ecco il docufilm

’Ti dirò di più’, il docufilm di Stefano Bisulli, realizzato da Caritas diocesana di Rimini, sarà proiettato in anteprima a Pesaro (ingresso gratuito) oggi, alle ore 17.30, al Cinema Astra. E’ tratto dal progetto “Non più soli”, il racconto di un’epoca per ascoltare gli anziani che hanno “fatto” Rimini. Caritas Rimini, da anni segue direttamente alcuni anziani, spesso soli, con esigenze di cura, ascolto, trasporto, sostegno psicologico e medico. “Non più soli, Atarcord”, accanto ad un impatto diretto e strettamente rivolto a beneficiari fragili e potenzialmente vulnerabili, vuole anche unire ulteriore valore sociale con un taglio culturale e di intenso scambio intergenerazionale.

Per narrare il progetto “Non più soli, Atarcord”, che ha visto collaborare fianco a fianco di Caritas le associazioni Anteas e Marinando, si è scelto di realizzare un docufilm dal titolo “Ti dirò di più”, affidando la regia a Stefano Bisulli, in collaborazione con Roberto Ballestracci. L’idea è quella di raccontare la vocazione turistica del Comune di Rimini iniziata alla fine del 1800, con il grand tour e la edificazione del Grand Hotel, per poi esplodere con il turismo di massa nei primi anni del dopoguerra e negli anni Sessanta del secolo scorso. Da quel momento nacquero nuovi mestieri. Il rischio concreto che stiamo correndo oggi è che, con il venir meno delle persone che hanno dato vita a quegli anni si vada perdendo la Rimini delle piccole e grandi storie, degli aneddoti, dei personaggi. Da una parte inizia a mancare il racconto in prima persona dei protagonisti, anche a favore delle nuove generazioni, spesso troppo concentrate sui social, dall’altra l’anziano inizia a sentirsi inutile, non compreso, non ascoltato.

Il film è stato prodotto nell’ambito dell’iniziativa “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità” promossa da Caritas Italiana in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

L’organizzazione è a cura dell’Associazione Culturale L’Anfora e gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Pesaro e della collaborazione della Caritas diocesana di Pesaro e Rimini.

Il docufilm sarà preceduto da una breve introduzione delle autorità e degli Enti che partecipato al progetto.