Come partecipare ai futuri mercatini

Il Comune di Pesaro con la determinazione n. 576 di venerdì scorso ha deciso di concedere aree per l’organizzazione e realizzazione annuale di mercatini per il 2025, ripetibile per il 2026 e 2027. I soggetti che abbiano i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico, possono trasmettere la domanda entro e non oltre le ore 13 del prossimo 13 aprile nelle modalità indicate nel sito web del Comune.

Per visionare o scaricare la documentazione,

https://pesaro.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-albo-pretorio/-/papca/display/4243242