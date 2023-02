Come perfezionare il proprio inglese

Una bella opportunità per chi intende perfezionare il proprio inglese. Ogni mercoledì, a partire dall’8 febbraio, dalle 16 alle 17, alla biblioteca comunale di San Costanzo ‘Don Antonio Betti’, allestita nello storico Palazzo Cassi, si terranno lezioni gratuite di conversazione in questa lingua. A curare l’iniziativa, promossa dal Comune, da CoMeta Biblioteche e dall’associazione Monte Offo, sarà la professoressa Dolores Belacchi. Per info e prenotazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] o, tramite WhatsApp, al numero 351.734.0503.